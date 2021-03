V ponovno rdeči obalno-kraški regiji okužbe razpršene, obolevajo vse starostne skupine

Koper, 25. marca - Po le nekaj dneh oranžne faze se je glede na epidemiološke podatke in po vladni odločitvi v rdeče ponovno obarvala obalno-kraška statistična regija. "Večjih žarišč ne beležimo. Primeri so razpršeni po celotni regiji, obolevajo pa vse starostne strukture," so za STA ob tem pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).