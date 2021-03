Sueški prekop zaradi hudih težav pri reševanju nasedle ladje zaprt

Suez, 25. marca - Lastniki ogromne tovorne ladje, ki je v torek nasedla v Sueškem prekopu, so danes sporočili, da se pri reševanju ladje soočajo z "izjemnimi težavami". Egipt je zato začasno ustavil ves promet skozi kanal, ki predstavlja najkrajšo in najpomembnejšo pomorsko povezavo med Azijo in Evropo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.