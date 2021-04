Taylor Swift podrla rekord Beatlov pri uvrstitvi na vrh britanske lestvice

London, 18. aprila - Ameriška glasbenica Taylor Swift je podrla dolgoletni rekord skupine The Beatles, saj se je najhitreje zavihtela na vrh britanske lestvice s tremi zaporednimi albumi. Po albumih Folklore in Evermore je zdaj prvo mesto dosegla še z zadnjo ploščo Fearless (Taylor's Version), z vsemi skupaj pa ji je to uspelo v manj kot enem letu.