Vlada s spremenjeno strategijo cepljenja odgovarja na dogajanje na terenu

Ljubljana, 25. marca - Vlada s spremembo nacionalne strategije cepljenja proti covidu-19 odgovarja tudi na dogajanje na terenu, je danes povedal minister za zdravje Janez Poklukar in dodal, da epidemiološka situacija terja intenzivnejši pristop k rizičnim skupinam prebivalstva. Ocenil je, da bi lahko vse ljudi v starostni skupini med 60 in 80 let cepili do konca aprila.