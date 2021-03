Nagrajenca Zdus za življenjsko delo Darja Hlavka Godina in Marko Mlačnik

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 25. marca - Nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije (Zdus) za življenjsko delo letos prejmeta glasbena oblikovalka in komponistka Darja Hlavka Godina ter igralec, plesalec in koreograf Marko Mlačnik. Za stvaritve v zadnjih dveh letih je Zdus nagrade namenilo režiserki Ivani Djilas ter igralkama Ani Facchini in Nini Valič.