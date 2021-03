Nova Zelandija je odobrila plačano odsotnost z dela po spontanem splavu

Wellington, 25. marca - Novozelandski parlament je v sredo soglasno sprejel zakonodajo, ki daje zaposlenim ženskam in njihovim partnerjem pravico do plačane odsotnosti z dela po spontanem splavu ali mrtvorojenem otroku. Kot piše francoska tiskovna agencija AFP, je to ena prvih določb te vrste na svetu.