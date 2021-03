Vlada omogočila ocenitev javnih uslužbencev, ki so bili zaradi epidemije lani dlje časa odsotni

Ljubljana, 25. marca - Vlada je na seji v sredo sprejela uredbo, s katero za lansko leto omogoča ocenitev javnih uslužbencev tudi v primerih, ko so bili iz razlogov, na katere je vplivala epidemija covida-19, odsotni več kot šest mesecev. Podaljšala je tudi ukrep začasnega opravljanja dela upokojenih pravosodnih policistov, in sicer do 30. junija.