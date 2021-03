Rusi so se na Malti pripravljali za Slovenijo

Ljubljana, 25. marca - Tako kot slovenski nogometaši so tudi ruski zmagovito opravili uvod v kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022, potem ko so v sredo na Malti pričakovano zmagali. Končni izid je bil 3:1. Kot pravijo v ruskem strokovnem štabu, je bila to priprava na Slovenijo, s katero se bodo Rusi merili v soboto ob 15. uri v Sočiju.