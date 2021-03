Koncentracije ogljikovega dioksida rekordne kljub pandemiji

San Diego, 25. marca - Koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju se kljub pandemiji covida-19 še naprej povečujejo. Kalifornijski raziskovalni center Scripps Institution of Oceanography, ki od leta 1958 beleži koncentracije tega toplogrednega plina v zraku na Havajih, trenutno beleži vrednost nad 418 ppm (delcev na milijon). To je najvišja raven v milijonih let.