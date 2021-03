Ljubljana, 25. marca - Spletna novinarska konferenca reprezentativnih sindikalnih central, članic ESS, na kateri bodo predstavili sindikalna stališča do zakona o debirokratizaciji in novele zakona o prevozih v cestnem prometu, bo danes ob 13.15 preko MTeamsa na povezavi sta.si/qVA1K1, so sporočili iz sindikalnih central.