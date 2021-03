Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19 ob 11. uri

Ljubljana, 25. marca - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bodo sodelovali minister za zdravje Janez Poklukar, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak, bo ob 11. uri, so sporočili z Ukoma.