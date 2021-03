IMI: Angleška različica v skoraj četrtini analiziranih vzorcev s potrjeno okužbo

Ljubljana, 25. marca - Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so prejšnji teden odkrili angleško različico novega koronavirusa v 24 odstotkih od 570 vzorcev, ki so bili odvzeti v drugem tednu marca in so jim potrdili okužbo z novim koronavirusom. Pri štirih osebah pa so potrdili južnoafriško različico.