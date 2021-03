Poljakinjam ekipna tekma v strelskem maratonu, Slovenke sedme

New Delhi, 25. marca - Slovenska ženska strelska reprezentanca je na ekipni tekmi svetovnega pokala v New Delhiju v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov zasedla sedmo mesto. Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so zadele 852 krogov. Na ekipni tekmi so slavile Poljakinje, v finalu so po točkah premagale Indijke s 47:43.