Direktor Cleanshelfa Omerčević za STA: LeanIX nam bo omogočil dostop do 400 najboljših podjetij na svetu

pogovarjal se je Matej Luzar

Ljubljana, 26. marca - Za ohranitev vodilnega položaja na trgu so nujna premišljena partnerstva, kar sodelovanje z nemškim podjetjem LeanIX nedvomno je, je za STA dejal ustanovitelj in izvršni direktor družbe Cleanshelf Dušan Omerčević. LeanIX, ki prevzema to slovensko-ameriško podjetje, jim bo omogočil dostop do 400 najboljših podjetij na svetu in nove možnosti za rast.