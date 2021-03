Odmevna zmaga proti svetovnim podprvakom odlična popotnica za Soči

Ljubljana, 25. marca - Slovenski nogometni reprezentanci je v sredo uspel majhen podvig v smislu korakanja proti uvrstitvi na svetovno prvenstvo 2022 in ogromen podvig v smislu razpletov prejšnjih medsebojnih tekem. Izbranci Matjaža Keka so taktično obvladali Hrvaško in z nekaj zaslužene sreče prišli do prvih treh točk, ki so lepa popotnica za današnjo pot v Rusijo.