Slovenski mediji o sijajnem uvodu slovenskih nogometašev v kvalifikacijah za SP 2022

Ljubljana, 25. marca - Slovenska nogometna reprezentanca je na najboljši možni način začela kvalifikacijski ciklus za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju 2022. Izbranci selektorja Matjaža Keka so na kolena položili Hrvate in slavili z 1:0, slovenski časniki pa so sredini zmagi na stadionu v Stožicah namenili veliko prostora.