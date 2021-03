Med razpravo še naprej burno za in proti interpelaciji

Ljubljana, 25. marca - Poslanci so dopoldan v DZ nadaljevali z interpelacijo ministra za kulturo Vaska Simonitija. Po Branislavu Rajiću je še poslanka SMC Janja Sluga napovedala podporo interpelaciji in se pridružila predlagateljem, ki so bili za menjavo ministra za kulturo. Sicer so bili v koaliciji enotni, da je interpelacija brezpredmetna in so podprli ministra.