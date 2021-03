Vlada sprejela predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo za slepe osebe

Ljubljana, 25. marca - Vlada je sprejela predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka v višini 300 evrov za pomoč in postrežbo za slepe osebe, ki so bile od leta 2003 do 2016 zdravstveno zavarovane po zavarovancu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) ter v tem času do dodatka zaradi prejemanja dodatkov s strani staršev niso bile upravičene.