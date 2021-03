Singapur, 25. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Analitiki to po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pripisujejo predvsem dogajanju v Sueškem prekopu, ki ga še vedno blokira nasedla ogromna tovorna ladja. S tem je zaprta ključna plovna pot med Evropo in Azijo.