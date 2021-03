Delo o pokojninah (25. 3.)

Ljubljana, 24. marca - Barbara Hočevar v komentarju Sistem, ki je predmet populizmov in manipulacij, piše o predlogu Levice, naj se minimalna pokojnina zviša na najmanj 442 evrov, kar so poslanci zavrnili. Ne s 442 evri, ne s 591 in niti s 620 ni lahko preživeti. Cilj družbe bi moral biti dostojno življenje vseh, meni avtorica.