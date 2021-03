Ljubljana, 24. marca - Sredina tedna je bila rezervirana za tri tekme 12. kroga drugega dela tekmovanja v 1. SKL za ženske. Zmag so se razveselile ekipe Triglava, Ježice in Konjic. S četrtkovo tekmo med Cinkarno Celjem in Grosupljem se bo 12. krog tudi sklenil.