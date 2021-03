V obalno-kraški, goriški in koroški regiji gibanje ponovno omejeno na regijo

Ljubljana, 24. marca - Vlada je na današnji seji odločila, da se v obalno-kraški, goriški in koroški regiji, ki so glede na epidemiološko stanje ponovno obarvane v rdeče, ponovno uvede omejitev gibanja na regijo. Gibanje bo tako dovoljeno med občinami znotraj posamezne regije. Medtem pa je prehajanje med rdečimi in drugimi regijami prepovedano v obe smeri.