Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 3.)

Ljubljana, 24. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je slovensko zunanje ministrstvo na pogovor pozvalo kitajskega veleposlanika Wang Shunqinga zaradi kršenja človekovih pravic. Poročale so tudi o novi strategiji cepljenja v Sloveniji in o tem, da Jelko Kacin pričakuje, da bo do poletja cepljenih 70 odstotkov prebivalcev Slovenije.