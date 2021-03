Vlada imenovala štiri člane v svet SNG Nova Gorica

Ljubljana, 24. marca - Vlada je danes v svet javnega zavoda Slovensko narodno gledališče (SNG) Nova Gorica za mandatno dobo štirih let imenovala Damjano Pavlica, Marjana Zaharja in Roberta Gajserja kot predstavnike ustanovitelja ter Klavdijo Figelj kot predstavnico Mestne občine Nova Gorica, so po seji sporočili z urada vlade za komuniciranje.