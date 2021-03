Yilmaz premagal Nizozemsko, Francozi le neodločeno, Portugalci s tesno zmago

Ljubljana, 24. marca - Danes se je s tekmami prvega kroga v skupinah A, D, E, G in H začel evropski del kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo leta 2022. Za uvod so Turki s 4:2 premagali Nizozemsko, svetovni prvaki Francozi so igrali le 1:1 z Ukrajinci, evropski prvaki Portugalci pa tesno z 1:0 premagali Azerbajdžan.