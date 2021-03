Vlada potrdila prispevek Slovenije za poročilo o vladavini prava

Ljubljana, 24. marca - Vlada je danes potrdila odgovore Slovenije za drugo poročilo Evropske komisije o vladavini prava, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje po današnji seji vlade. Odgovore je od pristojnih resorjev zbralo in uredilo zunanje ministrstvo in jih bo zdaj poslalo v Bruselj. Glede vsebine teh odgovorov pa niso sporočili ničesar.