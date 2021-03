Finance o vlaganju v IT podjetja in borzo (25. 3.)

Ljubljana, 24. marca - Jure Ugovšek v komentarju Kam bi raje vložili: v slovenski IT ali v domači nepremičninski sklad? piše o vlaganju v slovenska IT podjetja in v ljubljansko borzo. Lastniki so sicer pripravljeni prodati družbe, a ne prek borze. Čeprav so dividende na ljubljanski borzi zanimive, doslej niso bile iskrica, ki bi podžgala zanimanje domačih vlagateljev.