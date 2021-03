Slovenija s porazom proti Španiji začela EP do 21 let

Maribor, 24. marca - Slovenska mlada nogometna reprezentanca je z 0:3 (0:0) izgubila prvi obračun evropskega prvenstva do 21 let v skupini B proti Španiji. V skupinskem delu prvenstva, ki ga sicer skupaj gostita Slovenija in Madžarska, varovance selektorja Milenka Aćimovića čakata še obračuna proti Češki v Celju (27. marec) in Italiji v Mariboru (30. marec).