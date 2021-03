Sodniki med prednostnimi skupinami za cepljenje proti covidu-19, tožilci in odvetniki očitno ne

Ljubljana, 24. marca - Strategija cepljenja proti covidu-19 med prednostne skupine za cepljenje uvršča tudi zaposlene v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema. Medtem ko so se sodniki že začeli cepiti, pa so se tožilci in odvetniki obrnili na ministrstvo za zdravje, naj se tudi njih uvrsti med prednostne skupine, a odgovora še niso prejeli.