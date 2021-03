Večer o zavezništvih (25. 3.)

Maribor, 24. marca - Vojislav Bercko v komentarju Obnovljena zavezništva piše o tem, da je ameriška administracija utrdila strateške in ekonomske odnose tako znotraj zveze Nato kot med ZDA in Evropsko unijo, četudi le navidezno. A v politiki ni prijateljstev, so le interesi, meni avtor. Ameriška industrija pa potrebuje kupce znotraj severnoatlantskega zavezništva.