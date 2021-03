Vrh EU se ne namerava ukvarjati z vprašanjem razdeljevanja cepiv

Bruselj, 24. marca - Voditelji članic EU se na virtualnem zasedanju ta konec tedna ne nameravajo ukvarjati z vprašanjem razdeljevanja cepiv, saj to ni primeren prostor za to, so danes dejali viri pri EU v povezavi s pozivi šestih voditeljev, tudi slovenskega premierja Janeza Janše, da je treba zagotoviti enak dostop članic do cepiv.