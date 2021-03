Evropske borze z mešano; cene nafte poskočile

London/Frankfurt/Pariz, 24. marca - Borzni indeksi v Evropi danes niso imeli enotne smeri. Vlagatelje v slabo voljo spravlja slabšanje zdravstvenih razmer, saj se pandemija covida-19 še ne umirja. Medtem pa so za več kot pet odstotkov poskočile cene nafte, kar je spodbudila nesreča v Sueškem prekopu, kjer je ponoči nasedel tanker in začasno zaprl plovno pot med Evropo in Azijo.