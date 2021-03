V Italiji odkrili skoraj 30 milijonov odmerkov AstraZenecinega cepiva

Rim/London, 24. marca - Italijanske oblasti so v enem od italijanskih podjetij, ki polni cepivo britansko-švedskega podjetja AstraZeneca, našle 29 milijonov odmerkov tega cepiva, je danes poročal italijanski časnik Stampa. V Bruslju so poročanje časnika potrdili. To podjetje je sicer v EU deležno kritik zaradi precej manjše dobave cepiva, kot je obljubilo.