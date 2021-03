Slovenjgraški župan vesel, da so uspeli preseči razmišljanje o vlaganjih predvsem v mesto

Slovenj Gradec, 24. marca - Slovenjgraški župan Tilen Klugler je danes ob povzetku dela v letu 2020 mestnemu svetu dejal, da je vesel, da so v občini končno uspeli preseči razmišljanje, da se predvsem vlaga v mesto. Ob tem je izrazil zadovoljstvo z danes objavljeno najvišjo oceno dela, ki jo je prejel med župani mestnih občin in ki jo vidi kot obvezo in spodbudo za naprej.