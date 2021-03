Odzivi na umik spornega člena iz novele zakona o vodah različni

Ljubljana, 24. marca - Odzivi na odločitev ministrstev za okolje in za gospodarstvo, da iz novele zakona o vodah umakneta sporni člen, so različni. V nevladni organizaciji Eko krog, strokovnih združenjih in stranki Levica zaradi še enega spornega člena noveli še naprej nasprotujejo. V stranki Zeleni Slovenije pa so prepričani, da gre za uspeh njihovega delovanja v vladi.