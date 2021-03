Ljubljanska borza: Slovenske borzne družbe zanimive tujim investitorjem

Ljubljana, 24. marca - Ljubljanska borza je v partnerstvu z Wood & Co. danes preko spleta organizirala prvi letošnji Webcast, na katerem se je predstavilo šest borznih družb. Nabor vprašanj je bil, kot so zapisali na Ljubljanski borzi, zanimiv ter je nakazoval, da so slovenske borzne družbe v svetovnem merilu dobro poznane ter zanimive za tuje investitorje.