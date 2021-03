V središču Ljubljane neznanec odnesel nekaj sto evrov, v Mostah starejši ženski vzeli denar in nakit

Ljubljana, 24. marca - Na območju Most v Ljubljani je neznani moški, ki se je predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja, v torek zamotil starejšo žensko pred hišo, drugi storilec pa je medtem preiskal prostore in vzel gotovino in nakit. Smolo je imela v torek tudi prodajalka v centru mesta, saj je neznanec od nje zahteval denar. Odnesel je nekaj sto evrov.