Evropska komisija s platformo za odprto objavljanje znanstvenih člankov

Bruselj, 24. marca - Evropska komisija je danes vzpostavila platformo za odprto objavljanje znanstvenih člankov Open Research Europe. Na njej bodo vsem dostopni znanstveni članki z rezultati raziskav, financiranih iz programa Obzorje Evropa, to je programa EU za raziskave in inovacije v večletnem finančnem obdobju 2021-2027, in iz njegovega predhodnika Obzorje 2020.