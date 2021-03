Socialni partnerji kritični do načina obravnave predloga zakona o debirokratizaciji

Ljubljana, 24. marca - Socialni partnerji so se na današnji seji ESS med drugim posvetili vladnemu predlogu zakona o debirokratizaciji, pri čemer so bili kritični do načina njegove obravnave. ESS ga je namreč prejel šele po vložitvi v DZ. Glede vsebine si niso bili enotni, saj delodajalska stran pozdravlja predlagano uvedbo socialne kapice, sindikati pa ji nasprotujejo.