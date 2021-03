Simonovič zaradi poročanja o njegovi izobrazbi pričakuje opravičilo RTVS in novinarke

Ljubljana, 24. marca - Poslanec DeSUS Branko Simonovič od novinarke TVS Eugenije Carl in od RTVS pričakuje javno opravičilo zaradi poročanja o poslančevi izobrazbi, ki je bilo po njegovi oceni polno zlonamernih namigovanj, namenjenih diskreditaciji. Od ravnanj novinarke in RTVS je odvisno, ali "se bom poslužil pravne poti za zavarovanje svojega ugleda in dostojanstva".