Pahor v Zasavju naslednje srečanje o strategiji boja z epidemijo napovedal za april

Hrastnik, 24. marca - Predsednik države Borut Pahor je danes med obiskom Zasavja naslednje srečanje o strategiji boja z epidemijo napovedal za 7. april na Brdu pri Kranju. Po predvidevanjih bo Slovenija takrat sredi tretjega vala, kar bo terjalo skupen strokovni in politični premislek ob upoštevanju vseh dobrih in slabih izkušenj, so sporočili iz Pahorjevega urada.