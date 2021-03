Tečaji na newyorških borzah uvodoma neenotno

New York, 24. marca - Osrednji indeksi na newyorških borzah se po nekoliko slabšem torku v prvi uri današnjega trgovanja gibljejo neenotno. Medtem ko se indeksa Dow Jones in S&P 500 zvišujeta, se Nasdaq giblje pod izhodiščem. Vlagatelji sicer čakajo na nastop predsednika ameriške centralne banke Jeroma Powlla in finančne ministrice Janet Yellen v senatu.