Akos: Italija bi se morala umakniti s frekvenc, ki so dodeljene Sloveniji

Ljubljana, 24. marca - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) se je danes odzvala na pismo radia Ognjišče glede njegovih večletnih težav pri oddajanju na meji z Italijo. Akos ob tem poudarja, da bi morala Italija spoštovati mednarodne sporazume, ki urejajo uporabo radijskih frekvenc, in se umakniti s frekvenc, ki so na obmejnem območju dodeljene Sloveniji.