Fifa vnovič suspendirala Blatterja in Valckeja

Zürich, 24. marca - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je svojega nekdanjega predsednika Josepha Blatterja in generalnega sekretarja Jeroma Valckeja vnovič suspendirala. Zdaj za šest let in osem mesecev, plačati pa bosta morala tudi po milijon švicarskih frankov kazni. Neodvisna etična komisija Fife je odločila, da sta oba kršila etični kodeks.