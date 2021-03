Daniel Radcliffe bo zaigral v filmu The Lost City of D

Los Angeles, 25. marca - Britanski igralec Daniel Radcliffe, ki je zaslovel z vlogo Harryja Potterja, bo tokrat nastopil v filmu režiserjev Aarona in Adama Neeja z naslovom The Lost City of D. V vlogi zlobneža se bo pridružil igralski zasedbi, v kateri sta med drugim Sandra Bullock in Channing Tatum, piše filmska revija Variety.