Epidemija vplivala tudi na poslovanje koprskega sodišča

Koper, 27. marca - Na koprskem okrožnem sodišču so v lanskem letu rešili 1621 pomembnejših zadev, število nerešenih zadev pa se je povečal za šest odstotkov, so za STA pojasnili na sodišču. Ob tem so kot pomemben zastoj izpostavili nezmožnost izvajanja glavnih obravnav. Sicer pa je epidemija prinesla tudi veliko uporabnih prilagoditev in ukrepov trajne narave.