Ruska duma z zakonom Putinu omogočila kandidaturo za še dva predsedniška mandata

Moskva, 24. marca - Spodnji dom ruskega parlamenta, duma, je danes v tretjem in zadnjem branju sprejel zakon, ki ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu omogoča vnovično kandidaturo za predsednika. Za položaj se bo lahko potegoval še dvakrat in se morebiti na čelu države obdržal do leta 2036, poroča francoska tiskovna agencija AFP.