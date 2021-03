Varuh pozdravlja denarno nadomestilo za starše, ki bivajo z otrokom v bolnišnici

Ljubljana, 24. marca - Varuh človekovih pravic Peter Svetina pozdravlja odločitev DZ, ki je v torek sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Ta ureja nadomestilo staršem, bivajočim ob bolnem otroku v bolnišnici in širi nabor upravičencev do sobivanja z otrokom na rejnike ter zakonce ali zunajzakonske partnerje, kadar sobivajo ob partnerjevem otroku.