Zaradi covida-19 v bolnišnici dve francoski ministrici

Pariz, 24. marca - Zaradi covida-19 sta v bolnišnici že dve francoski ministrici. Potem ko so v ponedeljek hospitalizirali 59-letno ministrico za delo Elisabeth Borne, so zaradi poslabšanja simptomov danes v bolnišnico sprejeli tudi 74-letno ministrico za kulturo Roselyne Bachelot. Okužbo so ji potrdili minuli konec tedna.