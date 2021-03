Ministrstvi za okolje in gospodarstvo umikata sporni člen novele zakona o vodah

Ljubljana, 24. marca - Ministrstvo za okolje in prostor in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta dosegla soglasje, da iz novele zakona o vodah, ki je v obravnavi v DZ, izvzameta člen, ki bi omogočil gradnjo objektov in naprav, ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenem območju, so danes sporočili z ministrstva za okolje.